Андрей Рябинский: "Во время боя Поветкин - Руденко обеспечим полную безопасность украинским болельщикам"

Промоутер Андрей Рябинский, представляющий интересы боксера Александра Поветкина сообщил, что организаторы опасаются провокаций вокруг предстоящего поединка россиянина с украинцем Андреем Руденко. По его словам, будет сделано все возможное, чтобы обезопасить болельщиков соперника.

- Я считаю, что это отличный соперник для Александра, победа над которым поможет нашему боксеру вернуться в рейтинг тяжеловесов, - приводят "Известия" слова Рябинского. - Что касается политического подтекста будущего поединка, то, безусловно, я очень боюсь разнообразных спекуляций. Опасаюсь, что будет очень много ненужных разговоров вокруг предстоящего боя. Для меня лично это - противостояние двух хороших спортсменов. Мне бы очень хотелось, чтобы бокс, как и любой другой вид спорта, был вне политики. Руденко показал себя очень доброжелательным и приятным собеседником во время переговоров, мы быстро нашли общий язык. Будут ли применены дополнительные меры безопасности во время боя для украинских болельщиков? Да, мы сделаем все возможное, чтобы избежать любых конфликтов. Обеспечим полную безопасность Андрею и всем украинским любителям бокса на время мероприятия.

Отметим, поединок состоится 1 июля в Москве. На кону будет стоять пояс чемпиона WBC International Silver, которым владеет Руденко.