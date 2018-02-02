Юниер Дортикос: "Щадить Гассиева не буду"

Кубинец Юниер Дортикос, которому в субботу предстоит бой с россиянином Муратом Гассиевым в полуфинале Всемирной суперсии, заявил, что прекрасно готов к поединку. Дортикос также добавил, что не будет щадить Гассиева.

– У нас был прекрасный тренировочный лагерь, я готов как никогда, – сказал Дортикос. – Мы уже несколько дней в Сочи, я акклиматизировался и все хорошо. Завтра будет отличное зрелище для фанатов, я уважаю всех боксеров, но щадить соперника не буду. (Михаил ПОТАПОВ)

"СЭ" проведет трансляцию боя Мурат Гассиев – Юниер Дортикос