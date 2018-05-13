Василий Ломаченко: "Если рефери остановил бой, значит посчитал, что так нужно"

Украинский боксер Василий Ломаченко после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом заявил, что рефери имел основания остановить бой. По словам спортсмена, если оппонент хотел продолжать поединок, он должен был быстрее подниматься на ноги.

– Линарес – очень хороший боксер и выполнял свой план, – передает Isport слова Ломаченко. – Он ждал, он контратаковал. Я немного заигрался и после шестого раунда немного расслабился и поверил, что сделал все для победы. Удары Хорхе? Если он посадил меня на пятую точку опоры, значит его удары были эффективны.

Я не хочу комментировать работу рефери. Если он остановил бой, значит посчитал, что так нужно. Нужно было Хорхе быстрее подниматься и показывать, что он готов продолжать.

Я бы хотел объединить пояса. Я для этого и поднялся в легкий вес, потому что здесь проще организовать объединительные поединки.

Ломаченко стал чемпионом мира в третьей весовой категории. До этого он завоевал пояса в полулегком и втором полулегком весе. Украинец установил рекорд, став чемпионом в трех разных категориях за 12 боев на профессиональном ринге. До него достижение принадлежало японцу Кадзуто Иоке – 18 поединков.

Всего в активе Ломаченко 11 побед и 1 поражение. Кроме того, украинец дважды становился олмпийским чемпионом.

Хорхе Линарес: "Судья поспешил – я хотел продолжать бой с Ломаченко" //

Ломаченко получил травму руки во втором раунде боя с Линаресом