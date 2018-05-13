Хорхе Линарес: "Судья поспешил - я хотел продолжать бой с Ломаченко"

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес после боя с Василием Ломаченко отметил, что был готов продолжать после нокдауна в 10-м раунде. По его словам, рефери поспешил прервать поединок.

- Он удивил меня своей скоростью. Я осознавал, что он будет хорошо двигаться, но не ожидал увидеть такое, - приводит isport слова Линареса. - Мне удалось попасть, отправить его на канвас и вернуться в поединок. Бой становился интереснее и был очень близким. Но затем он удивил меня этим ударом по корпусу. Я выдержал первый удар, но второй был идеальным.

Когда он попал по корпусу, то я думал, что смогу продолжить бой, я был готов драться, так было в течение всего поединка. Я хотел продолжать бой, продолжить работу, но судья остановил бой. Думаю, что рефери немного поспешил в этой ситуации.

Реванш? Если фанаты этого захотят и Ломаченко даст мне шанс, то я хотел бы получить реванш