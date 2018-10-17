Валуев скорбит по жертвам трагедии в Керчи

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев скорбит по жертвам трагедии в Крыму. По последним данным, в результате взрыва в политехническом колледже Керчи погибли 18 человек, еще 47 пострадали.

- Керчь... скорбим. Ужасно прискорбная новость. Жаль студентов, - написал в Твиттере Валуев.

В колледже взорвалась бомба, начиненная металлическими деталями. Затем по ученикам и преподавателям нападавший открыл огонь из ружья. В нападении подозревается ученик колледжа. Его личность установлена, он покончил с собой.

В Керчи объявлен режим ЧС, закрыты все учебные заведения и детские сады. Кроме того, в городе объявлен трехдневный траур.

Сборная России выразила соболезнования в связи с нападением в Керчи