Следующий бой Сироткин проведет в Сочи

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что следующий бой Андрей Сироткин проведет в феврале в Сочи. В пятницу россиянин техническим нокаутом в 10-м раунде победил Рикардо Майоргу. Он завоевал пояс интренационального чемпиона WBA.
- Объективно говоря, где-то во второй половине у Сироткина перестало все получаться, у меня появились вопросы - что делать дальше, - признался Хрюнов. - Пропала результативность, и Майорга уже начал это понимать. Но сказалось следствие столкновения локтя о руку. Надеемся, что это растяжение, а не разрыв сухожилия. Обследование покажет. Главное, что Нижний Новгород увидел легенду. Думаю, важными были и бои андеркарда, мы получили 2-3 боксеров, с которыми будем продолжать сотрудничество.
- Что дальше ждет Сироткина?
- Бой 4 февраля в Сочи. Защита титула, но, думаю, с повышением уровня сопротивления - подарков со стороны оппонентов не будет. Он уже должен встречаться с кем-то из первой пятерки рейтинга, думать об отборочном бое за право стать претендентом на полновесный титул. Ему нужно реализовываться. Думаю, в следующем году обязательно проведем и чемпионский бой. (Елена СОБОЛЬ)