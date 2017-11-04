Следующий бой Сироткин проведет в Сочи

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что следующий бой Андрей Сироткин проведет в феврале в Сочи. В пятницу россиянин техническим нокаутом в 10-м раунде победил Рикардо Майоргу. Он завоевал пояс интренационального чемпиона WBA.

- Объективно говоря, где-то во второй половине у Сироткина перестало все получаться, у меня появились вопросы - что делать дальше, - признался Хрюнов. - Пропала результативность, и Майорга уже начал это понимать. Но сказалось следствие столкновения локтя о руку. Надеемся, что это растяжение, а не разрыв сухожилия. Обследование покажет. Главное, что Нижний Новгород увидел легенду. Думаю, важными были и бои андеркарда, мы получили 2-3 боксеров, с которыми будем продолжать сотрудничество.

- Что дальше ждет Сироткина?