Конакбаев не будет опротестовывать результаты выборов главы AIBA

Кандидат на пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Серик Конакбаев заявил, что не будет опротестовывать результаты выборов.

Сегодня в Москве Конакбаев проиграл на выборах президента AIBA Гафуру Рахимову, который по итогам голосования набрал 86 голосов из 134. Изначально выборы президента должны были пройти путем электронного голосования, однако после тестирования системы было решено провести голосование с помощью бумажных бюллетеней.

- Мы не знаем, что решит МОК по поводу будущего бокса. Мы все озабочены этим, - цитирует "РИА Новости" Конакбаева. - Для меня ситуация была необычной, что президента и вице-президента AIBA избирают по бумажным бюллетеням, а исполком - по электронному голосованию. Но я не буду оспаривать результаты. Это дело организаторов. Главное, чтобы избранное руководство объединилось и решило проблемы бокса.

Я бизнесмен, у меня очень много дел. Я буду заниматься своими делами, но я не оставлю намерений работать в боксе и изменить ситуацию вокруг AIBA. Я остаюсь в боксе.