Индонго нокаутировал Трояновского в первом раунде

Представитель Намибии Джулис Индонго победил чемпиона мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуарда Трояновского. Индонго нокаутировал соперника в первом раунде.

Это поражение стало для россиянина первым на профессиональном ринге, Индонго остался непобежденным. Бой состоялся в рамках вечера бокса в Москве. Отметим также, что для Трояновского этот поединок был добровольной защитой титулов, Индонго не являлся обязательным претендентом.