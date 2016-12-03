Индонго нокаутировал Трояновского в первом раунде

Представитель Намибии Джулис Индонго победил чемпиона мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуарда Трояновского. Индонго нокаутировал соперника в первом раунде.
Это поражение стало для россиянина первым на профессиональном ринге, Индонго остался непобежденным. Бой состоялся в рамках вечера бокса в Москве. Отметим также, что для Трояновского этот поединок был добровольной защитой титулов, Индонго не являлся обязательным претендентом.
opepper
Троянский конек Джулиус...запустили в столицу
23:17
Аросс
Жалко Рябинского.. Откормил бездарей
22:39
Vlаdimir
Закрыв глаза тяжело выиграть ...
22:30
Дилан
Почему так поддерживают Лебедева комментаторы и все гости? Гассиев будто бы иностранец. Жаль парня
22:27
Дилан
аазххахах домашние чемпионы)
22:25
Справедливый(Ставрополь)
до ни был бой осетина и 18 летнего КМСника...Каким образом КМСник вообще попал на уровень ТВ показа?....нулевой абсолютно. А Пореченков что делает в роли эксперта бокса? В боксе ни бум-бум,а нахваливал КМСника каждый раунд,будто тот близок к нокауту был...И не надо так явно за русского болеть то Мишка, осетин тоже гражданин РФ.
22:22
Справедливый(Ставрополь)
Очередного бедолагу с Африки привезли,а он им хлопнул нежданчика)) ай да негр, ай да МО-ЛО-ДЕЦ! Дурадула(или как там его), Индонго. Как ни старается Рябинский мешков выставлять для статистики наших "чемпионов", да не выходит))
22:17
serenky25
Троянский до этого мешков гонял. Так бездарно подставляя. ..это ужас.
22:16
streletc1783
Учудил так учудил.Не ожидал от него.Как говорил Буч "даже руки не поднял"
22:15
Jean4
Честно говоря первый раз слышу про этого Трояновского, но видя момент нокаута, кажется что он боксом только начал заниматься. Как в уличной драке, с опущенными руками и зажмурившись при ударе... это смешно =)))
22:15