22:05 | БОКС

Индонго нокаутировал Трояновского в первом раунде

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Представитель Намибии Джулис Индонго победил чемпиона мира по версиям IBO и IBF в первом полусреднем весе Эдуарда Трояновского. Индонго нокаутировал соперника в первом раунде.

Это поражение стало для россиянина первым на профессиональном ринге, Индонго остался непобежденным. Бой состоялся в рамках вечера бокса в Москве. Отметим также, что для Трояновского этот поединок был добровольной защитой титулов, Индонго не являлся обязательным претендентом.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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opepper

Троянский конек Джулиус...запустили в столицу

23:17

Аросс

Жалко Рябинского.. Откормил бездарей

22:39

Vlаdimir

Закрыв глаза тяжело выиграть ...

22:30

Дилан

Почему так поддерживают Лебедева комментаторы и все гости? Гассиев будто бы иностранец. Жаль парня

22:27

Дилан

аазххахах домашние чемпионы)

22:25

Справедливый(Ставрополь)

до ни был бой осетина и 18 летнего КМСника...Каким образом КМСник вообще попал на уровень ТВ показа?....нулевой абсолютно. А Пореченков что делает в роли эксперта бокса? В боксе ни бум-бум,а нахваливал КМСника каждый раунд,будто тот близок к нокауту был...И не надо так явно за русского болеть то Мишка, осетин тоже гражданин РФ.

22:22

Справедливый(Ставрополь)

Очередного бедолагу с Африки привезли,а он им хлопнул нежданчика)) ай да негр, ай да МО-ЛО-ДЕЦ! Дурадула(или как там его), Индонго. Как ни старается Рябинский мешков выставлять для статистики наших "чемпионов", да не выходит))

22:17

serenky25

Троянский до этого мешков гонял. Так бездарно подставляя. ..это ужас.

22:16

streletc1783

Учудил так учудил.Не ожидал от него.Как говорил Буч "даже руки не поднял"

22:15

Jean4

Честно говоря первый раз слышу про этого Трояновского, но видя момент нокаута, кажется что он боксом только начал заниматься. Как в уличной драке, с опущенными руками и зажмурившись при ударе... это смешно =)))

22:15

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