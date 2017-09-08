Бой Гассиева против Влодарчика пройдет 21 октября в США

Бой между чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым и Кшиштофом Влодарчиком состоится 21 октября, сообщает пресс-служба Всемирой боксерской суперсерии (WBSS). Поединок пройдет в Ньюарке, штат Нью-Джерси в рамках четвертьфинала Всемирной суперсерии

– Я собираюсь выйти на ринг, чтобы одержать победу, и я сделаю все, чтобы добиться этого, – цитирует пресс-служба WBSS Гассиева. – Кшиштоф Влодарчик – очень серьезный противник. Он является двукратным чемпионом мира, и его резюме говорит само за себя. Я с нетерпением жду этого поединка.