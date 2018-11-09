Боксер Усик в шарфе "Манчестер Сити". Спортсмен поддержал Зинченко

Украинский абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик пришел на церемонию взвешивания в преддверии поединка в первом тяжелом весе против Тони Беллью в шарфе "Манчестер Сити".

Промоутер 31-летнего украинского боксера Александр Красюк рассказал, что Усик поддержал своего соотечественника футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Спортсмены дружат и часто общаются.

Бой между боксерами состоится 10 ноября в Манчестере.