Боксер Усик в шарфе "Манчестер Сити". Спортсмен поддержал Зинченко

Украинский абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик пришел на церемонию взвешивания в преддверии поединка в первом тяжелом весе против Тони Беллью в шарфе "Манчестер Сити".
Промоутер 31-летнего украинского боксера Александр Красюк рассказал, что Усик поддержал своего соотечественника футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Спортсмены дружат и часто общаются.
Бой между боксерами состоится 10 ноября в Манчестере.
This is everything! #UsykBellew #1daytogo #undisputed @SkySportsBoxing @DAZN_USA 🤴 pic.twitter.com/GQPxvACCAw– Eddie Hearn (@EddieHearn) 9 ноября 2018 г.
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