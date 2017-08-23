Конор Макгрегор: "Если Мейвезер переживет нокдаун, подумаю - унизить его или раздавить"

Боец ММА Конор Макгрегор на церемонии Grand Arrivals в Лас-Вегасе, которая открывает неделю боксерского боя ирландца с Флойдом Мейвезером, отметил, что его бой с американцем не продлится больше двух раундов. По слова ирландца, его соперник вряд ли сможет пережить нокдаун.

- Это не самый сложный вызов для меня, - приводит Sky Sports слова Макгрегора. - Я раздавлю его, потому что идеальо адаптировался к боксу. Я готов и очень этим доволен. Докажу, что являюсь особенным. Бой продлится всего один или два раунда. Я попаду по Флойду, и если он переживет нокдаун, тот подумаю - унизить его или раздавить.

Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Мейвезер - Макгрегор.