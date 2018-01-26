Старшего тренера сборной России по бобслею и скелетону не пустили на Олимпиаду

Старший тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан не получил аккредитацию Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в Олимпиаде-2018. Президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков заметил, что практически весь тренерский штаб команды оказался не допущен к Играм.

– МОК лишил главного тренера сборной России Чабана возможности поехать на Олимпиаду-2018, – цитирует ТАСС Зубкова. – Практически весь тренерский состав национальной команды по скелетону вынужден остаться дома, не будет старшего тренера сборной Анатолия Челышева, тренера Дениса Алимова. Врача Анну Вычик тоже вычеркнули из списка.

Отметим, что МОК не допустил специалиста из-за пожизненного отстранения от международных соревнований его подопечных Александра Третьякова и Елены Никитиной.