Олег Сухорученко: "Первая в истории медаль женской команды - приятная неожиданность"

Старший тренер сборной России по бобслею Олег Сухорученко после завершения заездов двоек на чемпионате Европы отметил, что серебро Надежды Сергеевой и Анастасии Кочержовой стало неожиданным. Эта медаль стала первой в истории женской российской команды.

- У меня с самого начала была уверенность, что наши девушки будут бороться сегодня за места в шестерке лучших, но эта медаль стала очень приятной неожиданностью, - приводит ТАСС слова Сухорученко. - Мы думали, что оба немецких экипажа на своей домашней трассе покажут результат лучше нашего, да и австрийский экипаж Кристины Хенгстер тоже очень силен. Но получилось так, что мы выиграли здесь медаль, первую в истории нашего женского бобслея. И это очень здорово.