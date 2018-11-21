Мосгорсуд разрешил Зубкову, уличенному в допинге, оставить себе медали Сочи-2014

Мосгорсуд разрешил не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении главы Федерации бобслея России Александра Зубкова золотых медалей Олимпиады в Сочи, сообщает "РИА Новости".

"Исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу "Александр Зубков против Международного олимпийского комитета" удовлетворить", - огласил решение судья Ильнар Басыров.

Зубков в иске настаивал, что решение спортивного арбитража противоречит "публичному порядку РФ".

Комиссия МОК ранее признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировала результаты с Олимпиады-2014, на которой он завоевал два золота, и пожизненно отстранила от участия в Играх. Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на недопуск только к Играм в Пхенчхане. При этом результаты Зубкова на Олимпиаде в Сочи остались аннулированы.