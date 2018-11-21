Александр Зубков: "Суд подтвердил, что решение CAS противоречит конституции РФ"

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал решение Московского городского суда, разрешившего двукратному олимпийскому чемпиону Сочи-2014 не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении его золотых медалей Олимпийских игр в Сочи. В своем иске Зубков настаивал, что решение CAS противоречит публичному порядку РФ.

– Учитывая решение можно заключить, что наш суд – самый справедливый суд в мире? – вопрос Зубкову.

– Суд разобрался во всех вопросах и вынес основание, что решение CAS противоречит нашей конституции, поэтому не имеет силу на территории Российской Федерации. Это касается и любой другой страны.

– Будете отстаивать интересы в суде Швейцарии?

– Мой адвокат пока ничего не планирует.

На сочинской Олимпиаде российский бобслеист завоевал два золота: в двойках и четверках. Ранее комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты. Позднее CAS отменил пожизненное отстранение Зубкова от Олимпиад, но результаты остались аннулированными. (Евгений Белоусов)