Александр Зубков: "Предполагали, что чемпионат мира из Сочи перенесут в Германию"

Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков отметил, что решение о проведении чемпионата мира-2017 в немецком Кенигзее не стало сюрпризом. Ранее IBSF приняла решение о переносе турнира из Сочи, сославшись на вторую часть доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. По словам Зубкова, сборная России будет готовиться к чемпионату мира, чтобы выступить на нем достойно.

- Как я уже и говорил, сборная России будет принимать участие в чемпионате мира 2017 года, будет отстаивать свои лидерские позиции как в бобслее, так и в скелетоне, - приводит ТАСС слова Зубкова. - Для наших спортсменов подходит любая трасса. Мастерство спортсменов заключается в качественном выступлении на любой трассе независимо от того, где будет проходить чемпионат мира. Мы предполагали, что чемпионат мира будет перенесен из Сочи именно в Германию и пройдет либо в Кенигзее, либо в Альтенберге, поскольку эта страна сразу откликнулась и предложила свою кандидатуру.

В Кенигзее более свободный и незагруженный трек. Конечно, когда мы лишились домашнего чемпионата мира, это было отрицательным фактором, но команда готова, будет продолжать тренироваться, выезжать на международные турниры и достойно выступать, как это наши спортсмены умеют делать.