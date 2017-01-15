Александр Касьянов: "Россияне будут бороться за медали, вопреки ухищрениям недоброжелателей"

Бобслеист Александр Касьянов высказал мнение о том, что его экипаж мог занять более высокое место, если бы технический персонал, который очищал трассу на чемпионате Европы в Винтерберге, выполнял свою работу добросовестно. По его словам, снег из стартовой колеи качественно убирался только перед выступлениями немецких экипажей.

– Сегодня мы выступили лучше, чем вчера в двойках, когда стали восьмыми, – приводит ТАСС слова Касьянова. – Но опять нельзя не отметить некачественную уборку снега перед нашим выступлением. В первом заезде мы разгонялись по неубранной колее и потеряли на этом минимум одну десятую секунды. Эта десятая на финише уже преобразовывалась в серьезное отставание, которое было очень сложно отыграть.

Нам остается только больше работать над стартом в оставшееся до чемпионата мира время, чтобы в Кенигзее в случае снежной погоды бороться за медали, вопреки всем ухищрениям хозяев.

Экипаж Касьянова на чемпионате Европы показал четвертый результат. Чемпионат мира по бобслею-2017 пройдет в Кенигзее (Германия) с 13 по 26 февраля.