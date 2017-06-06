Юрлова не будет работать с Хованцевым

Чемпионка мира Екатерина Юрлова в предстоящем сезоне будет работать в общей группе сборной России. Она откажется от сотрудничества с тренером Анатолием Хованцевым.

– Это решение связано с тем, что человек, который готовится вне команды, с большим трудом проходит отбор, – отметил Хованцев. – Вспомните, как Екатерина отбиралась в сборную в год, когда выиграла чемпионат мира, – все это было настолько сложно! И на главном старте ей предоставили бежать только одну гонку. Это был основной вопрос, который повлиял на то, что я сам рекомендовал Кате готовиться со сборной. Чтобы попасть в команду на этапы Кубка мира, думаю, ей лучше присутствовать на централизованной подготовке. (Елена СОБОЛЬ)

Напомним, что под руководством Хованцева Юрлова завоевала золотую медаль на чемпионате мира-2015 в финском Контиолахти. Большую часть предыдущего сезона спортсменка пропустила в связи с рождением ребенка, а ее возвращение состоялось минувшей весной. Юрлова выиграла гонку на чемпионате страны, благодаря чему была включена в состав национальной команды для летней подготовки к сезону.