Юрген Клопп: "Восхищаюсь Бьорндаленом. Он - один из лучших в истории"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что восхищается норвежским биатлонистом Оле Эйнаром Бьорндаленом. По словам наставника, он вообще любит этот вид спорта.

– В Норвегии я никогда не был, но зимние виды спорта люблю, – цитирует Клоппа tv2.no. – Очень люблю биатлон, но никогда им и не занимался. Хотя нет, один раз пробовал. Я родился в Шварцвальде, а это регион зимних видов. Считаю, что Бьорндален – один из лучших спортсменов в истории.

– Знаете, что он до сих пор выступает?

– Это просто невероятно. Он ведь примерно моего возраста? Лет 40?

– Ему исполнилось 43.

– Это почти столько же, сколько мне. Очень уважаю таких ребят за то, что они делают, даже восхищаюсь. Когда есть возможность, я смотрю биатлон.