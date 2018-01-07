18:18 7 января | Биатлон

Волков – о тумане в Оберхофе: "Еще чуть-чуть и можно было уже не стрелять"

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Российский биатлонист Алексей Волков посетовал на тяжелые погодные условия во время эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. По словам спортсмена, в таком тумане, который опустился на стадион, было сложно искать мишень.

– Стрельба была наугад. Очень тяжело искать мишень в такой туман, – приводит пресс-служба СБР слова Волкова. – Еще чуть-чуть и можно было уже не стрелять. Понимаю тех, кто сегодня промахивался на стойке, как никогда. Только по звуку определял свои попадания.

Какие-то ориентиры мишени я видел, но было очень некомфортно. Очень хорошо работали сегодня лыжи. В целом я доволен своим функциональным состоянием.

Туман Оберхофа. В каких условиях стреляют участники мужской эстафеты//
Оберхоф в тумане. Швеция выиграла мужскую эстафету, Россия – четвертая

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2018/58929/

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чуфар

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