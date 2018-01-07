Оберхоф в тумане. Швеция выиграла мужскую эстафету, Россия - четвертая

Сборная Швеция стала первой в мужской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Второй финишировала Италия, третьей – Норвегия.

Сборная России, как и ранее женская национальная команда, стала четвертой.

Отметим, что эстафета проходила в сложных погодных условиях. По ходу гонки на стадион опустился сильный туман - многие биатлонисты почти не видели мишени и использовали большое количество дополнительных патронов.

В частности, на втором этапе после стрельбы из положения лежа не смог закрыть пять мишеней и ушел на штрафной круг россиянин Александр Логинов. После стрельбы из положения стоя Логинов ушел на два штрафных круга.

Его партнер Алексей Волков, бежавший первый этап и передавший эстафету вторым, во флеш-интервью о своей стрельбе признался: "Слышал, что установка закрылась. Но не видел".

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета, 4 х 7,5 км

1. Швеция - 1:19.44,1 (1 шт. круг + 9 доп. патронов)

Понсилуома - 1+1 (промахи при стрельбе на двух рубежах), Нелин - 2+0, Самуэльссон - 1+4, Линдстрем - 0+1

2. Италия - отставание 1.10,8 (2 + 11)

Т. Бормолини - 1+4, Хофер - 3+1, Д. Виндиш - 0+0, Шеналь - 0+4

3. Норвегия - 2.04,6 (3 + 14)

Х. Л`Абе-Лунн - 5+2, Биркеланн - 4+1, Т. Бе - 2+2, Кристиансен - 0+1

4. РОССИЯ - 2.32,1 (3 + 16)

Волков - 1+0, Логинов - 4+5, Бабиков - 1+2, Шипулин - 3+3

5. Франция - 2.41,3 (6 + 16)

Жаклен - 0+4, С. Дестье - 7+4, Фийон Майе - 3+2, А. Гигонна - 0+3

6. Германия - 3.40,0 (10 + 10)

Рес - 1+4, Кюн - 7+8, Долль - 0+1, Пайффер - 0+2

Оберхоф. Мужская эстафета. LIVE! //

Туман Оберхофа. В каких условиях стреляют участники мужской эстафеты