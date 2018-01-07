Оберхоф в тумане. Швеция выиграла мужскую эстафету, Россия - четвертая

Сборная Швеция стала первой в мужской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Второй финишировала Италия, третьей – Норвегия.
Сборная России, как и ранее женская национальная команда, стала четвертой.
Отметим, что эстафета проходила в сложных погодных условиях. По ходу гонки на стадион опустился сильный туман - многие биатлонисты почти не видели мишени и использовали большое количество дополнительных патронов.
В частности, на втором этапе после стрельбы из положения лежа не смог закрыть пять мишеней и ушел на штрафной круг россиянин Александр Логинов. После стрельбы из положения стоя Логинов ушел на два штрафных круга.
Его партнер Алексей Волков, бежавший первый этап и передавший эстафету вторым, во флеш-интервью о своей стрельбе признался: "Слышал, что установка закрылась. Но не видел".
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Эстафета, 4 х 7,5 км
1. Швеция - 1:19.44,1 (1 шт. круг + 9 доп. патронов)
Понсилуома - 1+1 (промахи при стрельбе на двух рубежах), Нелин - 2+0, Самуэльссон - 1+4, Линдстрем - 0+1
2. Италия - отставание 1.10,8 (2 + 11)
Т. Бормолини - 1+4, Хофер - 3+1, Д. Виндиш - 0+0, Шеналь - 0+4
3. Норвегия - 2.04,6 (3 + 14)
Х. Л`Абе-Лунн - 5+2, Биркеланн - 4+1, Т. Бе - 2+2, Кристиансен - 0+1
4. РОССИЯ - 2.32,1 (3 + 16)
Волков - 1+0, Логинов - 4+5, Бабиков - 1+2, Шипулин - 3+3
5. Франция - 2.41,3 (6 + 16)
Жаклен - 0+4, С. Дестье - 7+4, Фийон Майе - 3+2, А. Гигонна - 0+3
6. Германия - 3.40,0 (10 + 10)
Рес - 1+4, Кюн - 7+8, Долль - 0+1, Пайффер - 0+2
Оберхоф. Мужская эстафета. LIVE! //
Туман Оберхофа. В каких условиях стреляют участники мужской эстафеты
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/events/1958_3_0/
RW.irk
pahom-17----Ага, а еще французам с немцами зачем-то туман нагнали. А шведы с итальянцами ведь знатные биатлонные державы. Особенно у них сильны мужские эстафетные четверки. Так сказать, знамениты на весь мир. Кароч, ваще никаких случайностей и неожиданностей, победили, те кто и должен был.
20:07 7 января
pahom-17
ага..а шведам спецом туман разгоняли..как и для Италии с Норвегией...ну так выборочно..а нашим..нагоняли ...
19:50 7 января
shpasic
"дас ист фантастишь....." - это десять кругов немцев.
18:53 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
Подопечным бездаря кравца устроили в Оберхофе эротический ""дас ист фантастишь....."".... ждём пopнo -- дежавю из Рупольдинга!!!!!
18:34 7 января
ALEKS49
Если думать об Олимпиаде, то зачем в команде Логинов (его скорее всего тормознут). Да и Шипулину надо было пропустить. Он и так весь на нервах и тут получается, что не помог. Он при любых раскладах все равно будет в команде 1-м номером.
18:30 7 января
shpasic
две деревяхи - очень неплохой результат по таким условиям.
18:30 7 января
Джон....Сильвер
В сборной России всегда найдется свой Логинов, Сливко и Юрлова, которые завалят общее дело.
18:29 7 января
ЮКИ
оставляю Своё предложение в силе:отправить биатлонные сбродные на ОИ-18 Самоходом!всего-то 7000 км!за Месяц пройдут запросто!кто дойдёт,тот и будет Выступать!называется:Естественный Отбор!
18:26 7 января
Алексей Д.
zverg Алексей Д. Немцы ближайшему преследователю минуту проиграли, кого они там едва не догнали, лапоть? ------------- Виноват, как можно проиграть "ближайшему преследователю"? Они не в ту сторону, что ли, бежали? ======== Нет, это я виноват)) Пусть будет ближайшему конкуренту)
18:23 7 января
zverg
Алексей Д. Немцы ближайшему преследователю минуту проиграли, кого они там едва не догнали, лапоть? ------------- Виноват, как можно проиграть "ближайшему преследователю"? Они не в ту сторону, что ли, бежали?
18:20 7 января
diskmen
Зато в коньках мы показали фантастический результат.Да Каделаки политику партии не выполняет.Зачем показывать биатлон если мы там лузеры.
18:08 7 января
Алексей Д.
Slim Taller Браво,шведы! Немцы хороши,с десятью штрафными кругами едва допинг-тим не догнали. ============ Клоун! Допинг у тебя тупоголового вместо мозгов. Немцы ближайшему преследователю минуту проиграли, кого они там едва не догнали, лапоть?
18:08 7 января
forward988
Логинов минуты две на стрельбище провёл и всё равно штраф побежал.
18:06 7 января
Пятачок
Организаторы гонки - полный отстой. Прогнулись по полной перед прожорливыми телекомпаниями. Гонку надо было отменять. Спортсменов за людей не считают, все на потребу рекламе и полупьяной полудурковатой толпе. Позор!
18:05 7 января
Serenky25
Ёжики в тумане.
18:05 7 января
forward988
можно было автоматной очередью палить и бежать быстрей. Результат был бы выше.
18:03 7 января
Бней Иегуда
Даёшь петицию против сборной туристов!))
18:03 7 января
forward988
ай ай ай
18:02 7 января
slovogospoda
Логинов полный провал эстафеты...Умудрился и стрелять и бежать хуже всех..
17:59 7 января
жек
Бней Иегуда 26 гонок без побед!)) При самом большом бюджете!)) Надо ещё с учётом прошлого сезона подсчитать, бгг.))==Откуда дурочка про бюджет знаешь?
17:59 7 января
Slim Taller
Браво,шведы! Немцы хороши,с десятью штрафными кругами едва допинг-тим не догнали.
17:58 7 января
King’s Bounty 1
За Пихлера !
17:55 7 января
rusfed 2.0
Нормально наши пробежали - без подвигов и провалов
17:53 7 января
NOVZODUM NAMREBUG
ВОСЬМАЯ!!!!!! ВОСЬМАЯ БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ---- ВСЕГО!!!! ДЕСЯТЬ!!!! ГОНОК!!!!!!!!
17:53 7 января
Бней Иегуда
26 гонок без побед!)) При самом большом бюджете!)) Надо ещё с учётом прошлого сезона подсчитать, бгг.))
17:53 7 января
rusfed 2.0
Heja Sverige!
17:52 7 января
NF
Что же, все опять для белофлажников предсказуемо. Даже непогода ничем им не поможет...
17:52 7 января