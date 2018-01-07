17:51 7 января | Биатлон

Оберхоф в тумане. Швеция выиграла мужскую эстафету, Россия - четвертая

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Сборная Швеция стала первой в мужской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Второй финишировала Италия, третьей – Норвегия.

 
Оберхоф. Мужская эстафета. LIVE!Мужская эстафета в тумане. Экстремальная гонка в Оберхофе

Сборная Россиикак и ранее женская национальная команда, стала четвертой. 

Отметим, что эстафета проходила в сложных погодных условиях. По ходу гонки на стадион опустился сильный туман - многие биатлонисты почти не видели мишени и использовали большое количество дополнительных патронов.

В частности, на втором этапе после стрельбы из положения лежа не смог закрыть пять мишеней и ушел на штрафной круг россиянин Александр Логинов. После стрельбы из положения стоя Логинов ушел на два штрафных круга.

Его партнер Алексей Волков, бежавший первый этап и передавший эстафету вторым, во флеш-интервью о своей стрельбе признался: "Слышал, что установка закрылась. Но не видел".

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Эстафета, 4 х 7,5 км

1. Швеция  - 1:19.44,1 (1 шт. круг + 9 доп. патронов)
Понсилуома - 1+1 (промахи при стрельбе на двух рубежах), Нелин - 2+0, Самуэльссон - 1+4, Линдстрем - 0+1

2. Италия - отставание 1.10,8 (2 + 11)
Т. Бормолини - 1+4, Хофер - 3+1, Д. Виндиш - 0+0, Шеналь - 0+4

3. Норвегия - 2.04,6 (3 + 14)
Х. Л`Абе-Лунн - 5+2, Биркеланн - 4+1, Т. Бе - 2+2, Кристиансен - 0+1

4. РОССИЯ - 2.32,1 (3 + 16)
Волков - 1+0, Логинов - 4+5, Бабиков - 1+2, Шипулин - 3+3

5. Франция - 2.41,3 (6 + 16)
Жаклен - 0+4, С. Дестье - 7+4, Фийон Майе - 3+2, А. Гигонна - 0+3

6. Германия - 3.40,0 (10 + 10)
Рес - 1+4, Кюн - 7+8, Долль - 0+1, Пайффер - 0+2

Оберхоф. Мужская эстафета. LIVE! // 
Туман Оберхофа. В каких условиях стреляют участники мужской эстафеты 

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2017-2018/events/1958_3_0/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (27)
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RW.irk

pahom-17----Ага, а еще французам с немцами зачем-то туман нагнали. А шведы с итальянцами ведь знатные биатлонные державы. Особенно у них сильны мужские эстафетные четверки. Так сказать, знамениты на весь мир. Кароч, ваще никаких случайностей и неожиданностей, победили, те кто и должен был.

20:07 7 января

pahom-17

ага..а шведам спецом туман разгоняли..как и для Италии с Норвегией...ну так выборочно..а нашим..нагоняли ...

19:50 7 января

shpasic

"дас ист фантастишь....." - это десять кругов немцев.

18:53 7 января

NOVZODUM NAMREBUG

Подопечным бездаря кравца устроили в Оберхофе эротический ""дас ист фантастишь....."".... ждём пopнo -- дежавю из Рупольдинга!!!!!

18:34 7 января

ALEKS49

Если думать об Олимпиаде, то зачем в команде Логинов (его скорее всего тормознут). Да и Шипулину надо было пропустить. Он и так весь на нервах и тут получается, что не помог. Он при любых раскладах все равно будет в команде 1-м номером.

18:30 7 января

shpasic

две деревяхи - очень неплохой результат по таким условиям.

18:30 7 января

Джон....Сильвер

В сборной России всегда найдется свой Логинов, Сливко и Юрлова, которые завалят общее дело.

18:29 7 января

ЮКИ

оставляю Своё предложение в силе:отправить биатлонные сбродные на ОИ-18 Самоходом!всего-то 7000 км!за Месяц пройдут запросто!кто дойдёт,тот и будет Выступать!называется:Естественный Отбор!

18:26 7 января

Алексей Д.

zverg Алексей Д. Немцы ближайшему преследователю минуту проиграли, кого они там едва не догнали, лапоть? ------------- Виноват, как можно проиграть "ближайшему преследователю"? Они не в ту сторону, что ли, бежали? ======== Нет, это я виноват)) Пусть будет ближайшему конкуренту)

18:23 7 января

zverg

Алексей Д. Немцы ближайшему преследователю минуту проиграли, кого они там едва не догнали, лапоть? ------------- Виноват, как можно проиграть "ближайшему преследователю"? Они не в ту сторону, что ли, бежали?

18:20 7 января

diskmen

Зато в коньках мы показали фантастический результат.Да Каделаки политику партии не выполняет.Зачем показывать биатлон если мы там лузеры.

18:08 7 января

Алексей Д.

Slim Taller Браво,шведы! Немцы хороши,с десятью штрафными кругами едва допинг-тим не догнали. ============ Клоун! Допинг у тебя тупоголового вместо мозгов. Немцы ближайшему преследователю минуту проиграли, кого они там едва не догнали, лапоть?

18:08 7 января

forward988

Логинов минуты две на стрельбище провёл и всё равно штраф побежал.

18:06 7 января

Пятачок

Организаторы гонки - полный отстой. Прогнулись по полной перед прожорливыми телекомпаниями. Гонку надо было отменять. Спортсменов за людей не считают, все на потребу рекламе и полупьяной полудурковатой толпе. Позор!

18:05 7 января

Serenky25

Ёжики в тумане.

18:05 7 января

forward988

можно было автоматной очередью палить и бежать быстрей. Результат был бы выше.

18:03 7 января

Бней Иегуда

Даёшь петицию против сборной туристов!))

18:03 7 января

forward988

ай ай ай

18:02 7 января

slovogospoda

Логинов полный провал эстафеты...Умудрился и стрелять и бежать хуже всех..

17:59 7 января

жек

Бней Иегуда 26 гонок без побед!)) При самом большом бюджете!)) Надо ещё с учётом прошлого сезона подсчитать, бгг.))==Откуда дурочка про бюджет знаешь?

17:59 7 января

Slim Taller

Браво,шведы! Немцы хороши,с десятью штрафными кругами едва допинг-тим не догнали.

17:58 7 января

King’s Bounty 1

За Пихлера !

17:55 7 января

rusfed 2.0

Нормально наши пробежали - без подвигов и провалов

17:53 7 января

NOVZODUM NAMREBUG

ВОСЬМАЯ!!!!!! ВОСЬМАЯ БЕЗМЕДАЛЬНАЯ!!!!! ДО НОВОГО ПОЗОРА ---- ВСЕГО!!!! ДЕСЯТЬ!!!! ГОНОК!!!!!!!!

17:53 7 января

Бней Иегуда

26 гонок без побед!)) При самом большом бюджете!)) Надо ещё с учётом прошлого сезона подсчитать, бгг.))

17:53 7 января

rusfed 2.0

Heja Sverige!

17:52 7 января

NF

Что же, все опять для белофлажников предсказуемо. Даже непогода ничем им не поможет...

17:52 7 января