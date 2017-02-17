Владимир Барнашов: "Шипулину можно только посочувствовать и пожелать удачи в оставшихся гонках"

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), председатель тренерского совета сборной России Владимир Барнашов подчеркнул в интервью "Известиям", что у Антона Шипулина высокие шансы на попаданием в тройку в масс-старте на чемпионата мира в Хохфильцене.

– Наши спортсмены однозначно могли показать более достойный результат в индивидуальной гонке, – подчеркнул Барнашов. – Если бы Шипулин допустил один, а не два промаха, у него была бы медаль. Увы, но в биатлоне нет сослагательного наклонения. Антону можно только посочувствовать и пожелать удачи в двух оставшихся гонках. Я уверен, что у него высокие шансы на подиум в масс-старте.

– Как вы думаете, почему мы вновь остались без медалей?

– Желание показать результат было настолько сильным, что ребята "перегорели". Там, где нужно было "отключить голову" и целиком сосредоточиться на стрельбе, они не смогли совладать с эмоциями. Ни один на 100 процентов не смог справиться со стрельбой. Чуть получше ситуация у Волкова. Но для него даже один промах – это место за пределами десятки. Ходом он проигрывает мировым лидерам.