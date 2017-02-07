04:55 | БИАТЛОН

Виталий Норицын: "Виролайнен заслуженно попала на чемпионат мира"

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Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын подчеркнул в интервью "Известиям", что Дарью Виролайнен включили в состав команды на чемпионат мира тренерским решением. По его словам, спортсменка обрела стабильность.

– В целом мы следовали критериям отбора СБР. Три спортсменки – Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова – выполнили норматив через участие в Кубке мира, Светлана Слепцова и Ирина Старых успешно выступили на чемпионате Европы. В конкуренции с биатлонистками, которые постоянно участвуют в этапах Кубка мира – Анастасией Меркушиной и Юлией Джима, – они смотрелись очень здорово. Дарью Виролайнен включили в состав тренерским решением. Думаю, после ее второго места в спринте и победы в пасьюте на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли вопросов ни у кого не осталось.

– При этом Виролайнен не вызывалась ни на один из этапов Кубка мира…

– Да, но она показывала стабильные результаты в Кубке IBU. Практически все гонки она заканчивала в тройке призеров, возглавляя общий зачет Кубка IBU. Даша обрела стабильность, и нас это радует. Мы хотели привлечь Виролайнен на 6-й этап Кубка мира в Антхольце, но решили дать ей возможность спокойно подготовиться к чемпионату Европы. Там она выступила довольно неплохо, хоть и не выиграла медаль в индивидуальной гонке. Так что ее попадание на чемпионат мира вполне заслуженно.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/662820

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КОММЕНТАРИИ (3)
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болото

Заткнулся бы уже шестерка каспера, посмотрим, что будешь говорить после чемпионата мира, про свою дашу и свету и олю

08:09

inspire

одно мне только непонятно, а зачем вы тогда аж 2 раза Сливко убивали на первых этапах эстафет?

06:19

Александр Макаров

Повторение - мать учение. Системность топтания на одних и тех же граблях в СБР, на мой взгляд, явление настолько дикое, что не поддаётся никакому осмыслению.

05:56

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ