Виталий Норицын: "Виролайнен заслуженно попала на чемпионат мира"

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын подчеркнул в интервью "Известиям", что Дарью Виролайнен включили в состав команды на чемпионат мира тренерским решением. По его словам, спортсменка обрела стабильность.

– В целом мы следовали критериям отбора СБР. Три спортсменки – Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова – выполнили норматив через участие в Кубке мира, Светлана Слепцова и Ирина Старых успешно выступили на чемпионате Европы. В конкуренции с биатлонистками, которые постоянно участвуют в этапах Кубка мира – Анастасией Меркушиной и Юлией Джима, – они смотрелись очень здорово. Дарью Виролайнен включили в состав тренерским решением. Думаю, после ее второго места в спринте и победы в пасьюте на этапе Кубка IBU в словацком Осрбли вопросов ни у кого не осталось.

– При этом Виролайнен не вызывалась ни на один из этапов Кубка мира…

– Да, но она показывала стабильные результаты в Кубке IBU. Практически все гонки она заканчивала в тройке призеров, возглавляя общий зачет Кубка IBU. Даша обрела стабильность, и нас это радует. Мы хотели привлечь Виролайнен на 6-й этап Кубка мира в Антхольце, но решили дать ей возможность спокойно подготовиться к чемпионату Европы. Там она выступила довольно неплохо, хоть и не выиграла медаль в индивидуальной гонке. Так что ее попадание на чемпионат мира вполне заслуженно.