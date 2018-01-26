Виктория Сливко: "Я не расстроена четвертым местом, даже довольна"

Россиянка Виктория Сливко после спринта на чемпионате Европы в Риднау отметила, что рада обеспечить себе хорошую позицию на завтрашней гонке преследования. Также он подчеркнула, что возвращает себе уверенность в стрельбе.

– Я не расстроена четвертым местом, даже довольна, – сказала во флеш-интервью Сливко. – Завтра будет неплохая позиция. Предстоит преодолеть четыре рубежа, надо будет хорошо поработать (на гонке преследования. – Прим. "СЭ"). Как показывает практика, в таких гонках мы чувствуем себя хуже.

Пришла уверенность в стрельбе, стреляю дольше, но более метко. Уже две гонки отработала "на ноль". По ходу спринта тренеры вели, подсказывали. Было тяжело, особенно на последнем подъеме.

Варвинец выиграла спринт на чемпионате Европы. Сливко - четвертая