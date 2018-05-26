Валерий Польховский: "Драчев выстраивает свою команду, это правильно. Норицыну желаю удачи"

Заслуженный тренер России Валерий Польховский оказался вне списка тренеров, которые будут в следующем сезоне работать со сборной России. При этом он успел дать несколько интервью в качестве старшего тренера женской сборной. Для Польховского назначение старшим тренером Виталия Норицына оказалось неожиданным.
– Валерий Николаевич, вы можете как-то прокомментировать эту ситуацию?
– А разве списки уже опубликованы?
– Информационные агентства со ссылкой на СБР уже сообщили об этом назначении.
– Поздравляю Виталия Норицына. Что еще я могу сказать в этой ситуации?
– Как вообще это понимать?
– Как хотите, так и понимайте. У меня нет других комментариев. Владимир Петрович (Драчев, новый глава СБР. - Прим. "СЭ") выстраивает свою команду. Кого из специалистов он видит в своем окружении, того и назначает. Желаю ему и всему российскому биатлону побед и удачи. (Андрей ШИТИХИН)
Валерий Польховский не будет работать со сборной России //
Дмитрий Губерниев: "Наши биатлонисты, кто бы их ни тренировал, всех победят!!!"
sportmaniac
теперь понятно, кто в связке драчев-тихонов главный... досадно
18:20
npokypop_6apcyk
Позор, конечно, что с Польховским так поступили. Последние успехи женской сборной были именно при нём - потом наступил провал. Надеялся, что Драчёв вернёт его в команду, но наш новый президент СБР оказался простым болтуном, у которого слова расходятся с делом. Тихонов надавил - и он тут же прогнулся.
18:05