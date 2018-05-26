Валерий Польховский: "Драчев выстраивает свою команду, это правильно. Норицыну желаю удачи"

Заслуженный тренер России Валерий Польховский оказался вне списка тренеров, которые будут в следующем сезоне работать со сборной России. При этом он успел дать несколько интервью в качестве старшего тренера женской сборной. Для Польховского назначение старшим тренером Виталия Норицына оказалось неожиданным.

– Валерий Николаевич, вы можете как-то прокомментировать эту ситуацию?



– А разве списки уже опубликованы?



– Информационные агентства со ссылкой на СБР уже сообщили об этом назначении.



– Поздравляю Виталия Норицына. Что еще я могу сказать в этой ситуации?

– Как вообще это понимать?



– Как хотите, так и понимайте. У меня нет других комментариев. Владимир Петрович (Драчев, новый глава СБР. - Прим. "СЭ") выстраивает свою команду. Кого из специалистов он видит в своем окружении, того и назначает. Желаю ему и всему российскому биатлону побед и удачи. (Андрей ШИТИХИН)

Валерий Польховский не будет работать со сборной России //

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