Валерий Польховский не будет работать со сборной России

Анатолий Хованцев будет совмещать посты главного тренера сборной России и старшего тренера мужской команды, а старшим тренером женской сборной станет Виталий Норицын. Об этом сообщил журналистам в субботу в Старой Купавне новый президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.
Помогать Хованцеву в мужской сборной будет Сергей Идинов. Ассистентом Норицына станет Сергей Башкиров. Опытный Леонид Гурьев станет тренером-консультантом. Также к работе со сборной с августа-сентября приступит Павел Ланцов.
Резервную мужскую команду возглавит Сергей Белозеров. Андрей Падин и Сергей Коновалов, работавшие в минувшем сезоне с главными мужской и женской командами, будет тренировать женскую команду Б.
Николай Большаков назначен старшим тренером по резерву. Он же будет совместно с Александром Хлусовичем работать с юниорками. Максим Исханов и Павел Максимов станут тренерами юниоров. Алексей Антипов и Игорь Охотников будут работать с юношами, а Евгений Панков и Ильгиз Самигуллин – с девушками.
Отметим, что Валерий Польховский, который рассматривался в качестве старшего тренера женской сборной, не вошел в штаб ни одной из команд. (Иван ТОРОПЦЕВ)
Валерий Польховский:
"Драчев выстраивает свою команду, это правильно. Норицыну желаю удачи" //
Спорный тренер. В российском биатлоне вновь скандал
- Леонид Гурьев
- Анатолий Хованцев
- Владимир Драчев
- Виталий Норицын
- Андрей Падин
- Сергей Коновалов
- Сергей Башкиров
defender_8
Не успел возглавить биатлон, тут же полез под ковёр. Там спокойнее. Да здравствует светлое прошлое нашего биатлона!
18:30
pafalex
Ни одного иностранца в тренерском штабе... а ведь именно на Западе сейчас лучшие методики и специалисты... все надеются по старинке проскочить... не получится же ничего ...
18:27
npokypop_6apcyk
Нормально Драчёв начинает руководить нашим биатлоном. Чувствуется твёрдая рука. Сперва хотел назначить Пользовского, а потом под влиянием пенсионера Тихонова передумал. Молодец мужик, с характером. Польховскому желаю возглавить любую другую сборную и показать результат лучше нашего. Это будет несложно.
18:09
and0508
А что поменялось ? Драчев уже "прогнулся " .... То один главный , то другой ..
17:19
загадочный лысый ассятин
Даёшь обновление!!! Даёшь свежую кровь!!! Долой бездарей!!! Разве не под ТАКИМИ лозунгами пришёл гражд. хованцев??? И ЧТО в итоге??? Уже якобы назначенного женского Польха забанили и СНОВА поставили но/ри/цына !!!!! Эта бездарь в позапрошлом сезоне, на ЭТОЙ же должности женский биатлон пришибла, а в прошлом году, помогая такому же ""коновалу"" -- в прямом и переносном смысле, добила окончательно.... Хотя, с другой стороны, чего я нервы свои накручиваю??? Чем позорнее будут выступать отечественные фуфлыжники с карамультуками, тем прикольнее будет смотреть, слушать губершлёпскую бредятину и радоваться успехам зарубежных звёзд!!!!
17:15
hant64
Что Польховского не будет в сборной - это очень хорошая новость, биатлон нужно поднимать, а этот "специалист" способен только ещё в бОльшую .опу загнать.
17:12