Дмитрий Губерниев: "Наши биатлонисты, кто бы их ни тренировал, всех победят!!!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал последние назначения в сборной России. Сегодня стало известно, что Анатолий Хованцев будет совмещать посты главного тренера сборной России и старшего тренера мужской команды, а старшим тренером женской сборной станет Виталий Норицын. Валерий Польховский, который рассматривался в качестве старшего тренера женской сборной, не вошел в штаб ни одной из команд.
"История с назначением тренеров женской сборной России по биатлону продолжается! Польховский не будет тренером женской команды! Норицын и Башкиров идут на первую команду, Падин и Коновалов - на резервную! По мужчинам - Хованцев и Идинов, Хованцев и главный тренер сборной! Однако интересно! Наши биатлонисты, кто бы их не тренировал, всех победят!!!" - написал Губерниев в Инстаграме (авторская орфография сохранена).
История с назначением тренеров женской сборной России по биатлону продолжается !!!! Польховский не будет тренером женской команды !!! Норицын и Башкиров идут на первую команду , Падин и Коновалов на резервную !!! !!! По мужчинам - Хованцев и Идинов , Хованцев и главный тренер сборной !!! Однако , интересно !!!! Наши биатлонисты , кто бы их не тренировал , всех победят !!!! 😜😜😜😜🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #тренеры
dmitriy_u_o_71
Если их ещё куда-нибудь допустят..
18:32
King's Bounty IX
Можно вообще без тренера.
18:14
Saypin
А можно в этом сезоне будет раз в 100 меньше Губерниева везде? и в биатлоне особенно? И как самый страшный кошмар- вдруг на евроспорте биатлонных трансляций не будет
18:08
Джин Игнатов
Заявление уже не опытного комментатора , а простого пацаненка !
18:01