Дмитрий Губерниев: "Наши биатлонисты, кто бы их ни тренировал, всех победят!!!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал последние назначения в сборной России. Сегодня стало известно, что Анатолий Хованцев будет совмещать посты главного тренера сборной России и старшего тренера мужской команды, а старшим тренером женской сборной станет Виталий Норицын. Валерий Польховский, который рассматривался в качестве старшего тренера женской сборной, не вошел в штаб ни одной из команд.

"История с назначением тренеров женской сборной России по биатлону продолжается! Польховский не будет тренером женской команды! Норицын и Башкиров идут на первую команду, Падин и Коновалов - на резервную! По мужчинам - Хованцев и Идинов, Хованцев и главный тренер сборной! Однако интересно! Наши биатлонисты, кто бы их не тренировал, всех победят!!!" - написал Губерниев в Инстаграме (авторская орфография сохранена).