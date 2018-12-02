Ульяна Кайшева: "Слишком уверенной была в стрельбе"

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева отметила, что в сингл-миксте важнее всего была точная стрельба. Россиянка, выступавшая с Евгением Гараничевым, допустила три промаха на своих четырех огневых рубежах.

– Важнее была стрельба, конечно, потому что соперницы показывали адекватную скорость, с которой можно было справиться, чтобы подойти к стрельбе, не завысив пульс, – заявила в эфире "Матч Арена" Кайшева. – Почему замешкалась на стрельбе? Я была уверена, что попала, собиралась уходить, но оказался промах. Это меня сбило. Получилось, что дважды промахнулась. Слишком уверенной была в точности.

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