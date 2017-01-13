09:40 | БИАТЛОН

Тарьей Бе страдает от неизвестной болезни

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе подчеркнул, что его брат Тарьей Бе, который является олимпийским чемпионом, страдает от неизвестной болезни дыхательных путей. По его словам, медики не могут поставить ему точный диагноз.

Тарьей пропустил несколько этапов Кубка мира этого сезона из-за проблем со здоровьем. Ранее сообщалось, что он должен принять участие в спринтерской гонке в немецком Рупольдинге.

- Он находится не в лучшем состоянии, - приводит NRK слова Бе-младшего. - Он не тренируется. Как только он приступает к занятиям, то случается рецидив болезни. Это очень грустно.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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werder63

Знаменитых норвежских биатлонистов ТОЖЕ НАЧАЛИ ПРОВЕРЯТЬ на допинг?? И сразу ""неизвестная" болезнь у всех???))) Честного здоровья вам, Бе! ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ!

10:13

Nikvolf

Сейчас наболеет на очередное терапевтическое исключение и с новыми силами на олимпиаду

09:52

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