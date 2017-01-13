Тарьей Бе страдает от неизвестной болезни

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе подчеркнул, что его брат Тарьей Бе, который является олимпийским чемпионом, страдает от неизвестной болезни дыхательных путей. По его словам, медики не могут поставить ему точный диагноз.

Тарьей пропустил несколько этапов Кубка мира этого сезона из-за проблем со здоровьем. Ранее сообщалось, что он должен принять участие в спринтерской гонке в немецком Рупольдинге.

- Он находится не в лучшем состоянии, - приводит NRK слова Бе-младшего. - Он не тренируется. Как только он приступает к занятиям, то случается рецидив болезни. Это очень грустно.