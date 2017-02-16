23:15 16 февраля | БИАТЛОН

Тарьей Бе: "Хотел отстреляться быстро"

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Норвежец Тарьей Бе посетовал на спешку на огневых рубежах в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Он по разу промазал на двух последних рубежах и показал только восьмой результат.

- Я хотел отстреляться быстро, и это желание захлестнуло меня, - цитирует NRK Бе. - Риск промазать, стреляя почти на ходу, был велик, и в конце концов это случилось.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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inspire

лошары ... чё пишут, сами не понимают)))

00:21

bronepoezd

Какой Тарий, ведь он сегодня вообще не участвовал, а бегал младший Йоханес.

00:09

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