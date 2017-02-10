18:16 | БИАТЛОН

Светлана Слепцова: "Поборюсь за высокие места в пасьюте"

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Россиянка Светлана Слепцова, ставшая 33-й в спринте на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене, заявила, что довольна итогом гонки. Она добавила, что попробует продемонстрировать лучший результат в завтрашней гонке преследования.

– Много сил потратили на чемпионате Европы, – сказала Слепцова во флеш-интервью. – Неплохой результат сегодня. Немного не хватило сил на последнем круге и на "стойке". Попробую побороться за высокое место в пасьюте.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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adamantane'

Всё относительно в плане высоты мест... Кому-то и 2го мало, а кого-то и 25е обрадует...

19:24

adamantane'

Andre_Saratov Высокое место с какого начинается? 18:26 __________________Реально, интересно). Lars Berger, кстати, ещё не отписался по этому поводу).

19:22

FINIX

Интересно, за счёт чего?

18:50

Ya Santey

кто не понял поясняю: она сказала не вам, а тому с кем она в сьюте вместе живет( я уж не знаю кому) - Сегодня я сверху, ты понял да?!

18:49

ЮКИ

в 3-ем десятке?!успехов...

18:45

ozozolio

Надо поборотся иначе на олимпиаду непопадеш-в прочем-что это я, попадеш конечно

18:45

Николай81257

Поздно матушка , поздно

18:42

ДОЗВОН ГУБЕР

Поборешься, если, канешна, до финиша доползёшь....

18:41

Айртон

Светочка, верим!)) Настоящие патриоты, а не глоры, с тобой!))

18:36

Al_nic

Молодец, Света! Выступила на своем уровне, главное всех японок сделала, есть повод для удовлетворения!

18:28

Andre_Saratov

Высокое место с какого начинается?

18:26

rusfed 2.0

тонкий троллинг

18:22

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