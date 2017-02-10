Светлана Слепцова: "Поборюсь за высокие места в пасьюте"

Россиянка Светлана Слепцова, ставшая 33-й в спринте на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене, заявила, что довольна итогом гонки. Она добавила, что попробует продемонстрировать лучший результат в завтрашней гонке преследования.
– Много сил потратили на чемпионате Европы, – сказала Слепцова во флеш-интервью. – Неплохой результат сегодня. Немного не хватило сил на последнем круге и на "стойке". Попробую побороться за высокое место в пасьюте.
adamantane'
Всё относительно в плане высоты мест... Кому-то и 2го мало, а кого-то и 25е обрадует...
19:24
adamantane'
Andre_Saratov Высокое место с какого начинается? 18:26 __________________Реально, интересно). Lars Berger, кстати, ещё не отписался по этому поводу).
19:22
FINIX
Интересно, за счёт чего?
18:50
Ya Santey
кто не понял поясняю: она сказала не вам, а тому с кем она в сьюте вместе живет( я уж не знаю кому) - Сегодня я сверху, ты понял да?!
18:49
ЮКИ
в 3-ем десятке?!успехов...
18:45
ozozolio
Надо поборотся иначе на олимпиаду непопадеш-в прочем-что это я, попадеш конечно
18:45
Николай81257
Поздно матушка , поздно
18:42
ДОЗВОН ГУБЕР
Поборешься, если, канешна, до финиша доползёшь....
18:41
Айртон
Светочка, верим!)) Настоящие патриоты, а не глоры, с тобой!))
18:36
Al_nic
Молодец, Света! Выступила на своем уровне, главное всех японок сделала, есть повод для удовлетворения!
18:28
Andre_Saratov
Высокое место с какого начинается?
18:26
rusfed 2.0
тонкий троллинг
18:22