Светлана Слепцова: "Поборюсь за высокие места в пасьюте"

Россиянка Светлана Слепцова, ставшая 33-й в спринте на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене, заявила, что довольна итогом гонки. Она добавила, что попробует продемонстрировать лучший результат в завтрашней гонке преследования.

– Много сил потратили на чемпионате Европы, – сказала Слепцова во флеш-интервью. – Неплохой результат сегодня. Немного не хватило сил на последнем круге и на "стойке". Попробую побороться за высокое место в пасьюте.