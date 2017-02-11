18:09 11 февраля | БИАТЛОН

Свендсену стало плохо после спринтерской гонки

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У норвежца Эмиля Хегле Свендсена возникли проблемы со здоровьем после финиша спринтерской гонки чемпионата мира в Хохфильцене. Спортсмен долгое время не мог подняться, к нему подбежали врачи, а организаторы поднесли брезент, чтобы закрыть происходящее от зрителей.

В итоге после оказания первой помощи Свендсен сумел встать на ноги и, опираясь на двоих медиков, покинуть трассу. Отметим, что в самой гонке он показал 36-й результат.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (13)
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sarkis1957

Эмилю скорейшего выздоровления! НОРМАЛЬНЫЙ парень и все это время вел себя достойно.

20:06 11 февраля

гарри

П_о_в_а_р Хватит ржать... Человек смертельно болен. Возможно даже понадобится ещё парочка терапевтических исключений. 19:38 __________________ А, кто "ржёт"? это же не Тульский "Арсенал", что бы над ним ржать. Эмиль сказал: "Жрал, Жру, буду Жрать!" Симптомы есть, не болею, но симптомы то есть! Беда случилась, будем следить за здоровьем, настоящего "чистого" спортсмена.

19:59 11 февраля

сидорлютый

Трудно такому лосю по разбитой трассе бегать

19:56 11 февраля

П_о_в_а_р

Хватит ржать... Человек смертельно болен. Возможно даже понадобится ещё парочка терапевтических исключений.

19:38 11 февраля

FINIX

199 походу наоборот

19:18 11 февраля

199

Пережрал, астматик.

19:03 11 февраля

Платошкин Андрей

Вроде с женой 2 месяца не целовался))) Стареет Эмиль, только Оле Эйнарович вечно молодой!

19:02 11 февраля

FINIX

Что за прикол бежать по разбитой лыжне под палящим солнцем? На это же сил уходит в два раза больше. Но вообще, состояние двух норвежцев на финише наталкивает на размышления. Долль после финиша прыгал и радовался, а эти легли как трупы.

18:56 11 февраля

"Gaga_rin"

Эмиль здоровья, ждем тебя на лыжне

18:53 11 февраля

Один человек

не все лекарства от астмы одинаково полезны...

18:47 11 февраля

shpasic

бедняга

18:43 11 февраля

atilla56

надо мельдоний принимать

18:39 11 февраля

кубань чемпион

Эмиль, ждем твоего возвращения. Но с "астмой" завязывай. Переходи на РЭПО. Вон "лягушка", промазал с дозой, но живой.

18:30 11 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ