Свендсену стало плохо после спринтерской гонки

У норвежца Эмиля Хегле Свендсена возникли проблемы со здоровьем после финиша спринтерской гонки чемпионата мира в Хохфильцене. Спортсмен долгое время не мог подняться, к нему подбежали врачи, а организаторы поднесли брезент, чтобы закрыть происходящее от зрителей.
В итоге после оказания первой помощи Свендсен сумел встать на ноги и, опираясь на двоих медиков, покинуть трассу. Отметим, что в самой гонке он показал 36-й результат.
Svendsen a souffert durant ce sprint, il vient seulement de se relever... On espère que tout va bien ! #hochfilzen2017 pic.twitter.com/5ExAHz6vFY– Esprit Glisse (@EspritGlisse) 11 февраля 2017 г.
sarkis1957
Эмилю скорейшего выздоровления! НОРМАЛЬНЫЙ парень и все это время вел себя достойно.
20:06 11 февраля
гарри
П_о_в_а_р Хватит ржать... Человек смертельно болен. Возможно даже понадобится ещё парочка терапевтических исключений. 19:38 __________________ А, кто "ржёт"? это же не Тульский "Арсенал", что бы над ним ржать. Эмиль сказал: "Жрал, Жру, буду Жрать!" Симптомы есть, не болею, но симптомы то есть! Беда случилась, будем следить за здоровьем, настоящего "чистого" спортсмена.
19:59 11 февраля
сидорлютый
Трудно такому лосю по разбитой трассе бегать
19:56 11 февраля
П_о_в_а_р
Хватит ржать... Человек смертельно болен. Возможно даже понадобится ещё парочка терапевтических исключений.
19:38 11 февраля
FINIX
199 походу наоборот
19:18 11 февраля
199
Пережрал, астматик.
19:03 11 февраля
Платошкин Андрей
Вроде с женой 2 месяца не целовался))) Стареет Эмиль, только Оле Эйнарович вечно молодой!
19:02 11 февраля
FINIX
Что за прикол бежать по разбитой лыжне под палящим солнцем? На это же сил уходит в два раза больше. Но вообще, состояние двух норвежцев на финише наталкивает на размышления. Долль после финиша прыгал и радовался, а эти легли как трупы.
18:56 11 февраля
"Gaga_rin"
Эмиль здоровья, ждем тебя на лыжне
18:53 11 февраля
Один человек
не все лекарства от астмы одинаково полезны...
18:47 11 февраля
shpasic
бедняга
18:43 11 февраля
atilla56
надо мельдоний принимать
18:39 11 февраля
кубань чемпион
Эмиль, ждем твоего возвращения. Но с "астмой" завязывай. Переходи на РЭПО. Вон "лягушка", промазал с дозой, но живой.
18:30 11 февраля