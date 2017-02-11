Свендсену стало плохо после спринтерской гонки

У норвежца Эмиля Хегле Свендсена возникли проблемы со здоровьем после финиша спринтерской гонки чемпионата мира в Хохфильцене. Спортсмен долгое время не мог подняться, к нему подбежали врачи, а организаторы поднесли брезент, чтобы закрыть происходящее от зрителей.

В итоге после оказания первой помощи Свендсен сумел встать на ноги и, опираясь на двоих медиков, покинуть трассу. Отметим, что в самой гонке он показал 36-й результат.