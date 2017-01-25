Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Слепцова - вторая

Россиянка Ирина Старых одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Душниках. Серебро завоевала ее соотечественница Светлана Слепцова, тройку призеров замкнула представительница Украины Анастасия Меркушина.
Душники-Здруй (Польша)
Открытый чемпионат Европы
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км
1. СТАРЫХ (Россия) - 44.24,7 (0 промахов)
2. СЛЕПЦОВА (Россия) - отставание 1.03,8 (1)
3. А. Меркушина (Украина) - 1.05,0 (1)
4. Хегберг (Швеция) - 1.37,9 (0)
5. МИРОНОВА (Россия) - 1.41,5 (2)
6. К. Хорхлер (Германия) - 1.41,8 (0)...
8. ЯКУШОВА (Россия) - 3.20,3 (2)
9. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 3.29,9 (3)...
19. НИКУЛИНА (Россия) - 5.16,8 (3)
inspire
wertui Чудак ты посмотри с каким временем Дальмаер выиграла индивидуалку 19..01. там Старых с этим результатом была бы первая, а Слепцова четвертой. ============================================================================================================= лол ... они, что по одной трассе бегали?
19:30 26 января
wertui
Чудак ты посмотри с каким временем Дальмаер выиграла индивидуалку 19..01. там Старых с этим результатом была бы первая, а Слепцова четвертой. По результатам Старых и Слепцова одни из лучших в мире на сегодня.
13:41 26 января
сидорлютый
Старых ногами умудрилась проиграть Слепцовой. Той слепцовой, которая на КМ 60ые места занимает
10:35 26 января
adamantane'
Пока выигрывают именно "возвращенцы": Логинов, Старых...
10:12 26 января
болото
в женскую эстафету на первый этап вместо сливко(которая ногами еле шевелит) ставить миронову, а вместо подчуфаровой(которая все никак в себя не придет) старых, ну а слепцова и глазырина одного поля ягоды, хотя что одна ,что другая может застрелиться. А почему не было сливко и услугиной на европе, что великие спортсменки
09:41 26 января
sarkis1957
inspire____________Errare humanum est! Ладно, с этим проехали. Я вот только одного не понимаю: Слепова уже научили стрелять, неужели Дарья настолько не обучаемая?!
09:30 26 января
inspire
и даже сейчас, пока не поменял, хотя Старых меня удивила сильно и если она отберется на ЧМ и там что то покажет, признаю что в данном конкретном случае был не прав ...
23:42 25 января
sarkis1957
И кто это там пару дней как говорил, что "подтягивание! Старых и Виролайнен в основной состав "эт путь в никуда"?! Ауууууу...... Мнение не поменял? А надо бы....
21:35 25 января
inspire
кубань чемпион А, что с Мирочкой случилось? ============================================================================================================= япониямать, недавно про нее вспоминал, думаю куда пропала?
20:05 25 января
кубань чемпион
А, что с Мирочкой случилось? Ладно мажет, была косоглазой и осталась. А скорость где? Закончились батончики от подруги Захербергер-Штоли?
19:59 25 января
Don Miguel
Слепцова по холмикам IBU вторая, Старых аж первая, только не голосите, что на ЧМ они всех порвут. Чудеса бывают только в сказках, я за них, но ждать чуда.... Я бы не рискнул, все-таки трассы и участники слишком разные.
19:48 25 января
Andre_Saratov
Ногами женщины: Херрман - 39,47,1 , 2. Миронова +32, 3.Слепцова +44, 4 Старых + 1,06... 10. Виролайнен +1,40... Ногами мужчины: Логинов - 45,34,4 2.Илиев +15, 3. Расторгуев +17... 6. Анев +48, ... 8.Шопин +1,07... 16-17 Малышко, Волков +1,45, ... 24.Слепов +1,58... Округлено до целых секунд. На самом деле Илиев проиграл 14,5 сек.)
18:53 25 января
vitvk
Судя по последним кубковым баталиям,у женщин может взять медаль кто угодно. У мужиков за золото будут бороться человек 5-6. И Логинов в том числе.
18:32 25 января
Don Miguel
Сколько бы не гноили Старых и Логинова международные и "российские" сторонники "посмертных наказаний", сделать уже ничего нельзя! Они свои наказания уже закрыли, все! По соответствующим законам. Ни один международный суд дальше претензии даже принимать не будет. А если будут пытаться изменить законы "спортсмены- правдолюбцы", фуркадистые, или там еще какие, так сами огребут по самые эти самые. Во всем надо знать меру, и не пытаться придумывать законы с обратной силой, еще и считать себя "умным". Не пройдет! Наказали? Наказание отбыл? ВСЕ! Во многих видах спорта допинговые наказания спортсмены отбывали по два, а иногда и по три раза. И никто не вякал. Закон!
18:30 25 января
PallMall
Логинов привез Аневу +1.11, который отстал от Шипулина на +1,15 сек в минувшей индивидуалке КМ. Так что скорость Логинова сравнима с Шипулинской. Можно сказать, что Логинов - серьезный претендент на медали ЧМ. О Старых ничего не скажу, тут как повезет, но в 10 будет.
18:24 25 января
ЮКИ
на эти убогие пРобегушки,именуемые ЧЕ, Первые номера команд-лидеров Не приезжают!и старпёров,типа старых,слепцовой(фамилии-то,какие подходящие!) посылать нет нужды!нужно обкатывать девочек 18-20-ти лет от роду!пусть натаскиваются!
18:19 25 января
кубань чемпион
RoyalHunter кубань чемпион, не радуйся раньше времени. Боюсь, что на ЧМ мы в очередной раз антирекорды бить будем, особенно в женской сборной 17:14 ____________________________________________ Я радуюсь, одному что работа под жестким прессингом со стороны "прогрессивного спортивного сообщества" такая великолепная. Радуюсь тому, что сдвиг пошел. На ЧМ надежд особых нет, в женской части. ТИ у "наших партнеров" ни кто еще не отменил. Но вот к Пьянченгу судя по динамике и контролю за нашими спортсменами все будет хорошо.
17:35 25 января
Садык
Старых и Мироновой надо взять на ЧМ.
17:25 25 января
RoyalHunter
PallMall Старых и Логинов свои медали возьмут на ЧМ, если их допустят.// Не возьмут. Старых и до дисквала не сказать, чтобы всех рвала, чтобы медали гарантировать. Логинов тоже вряд ли дотянется до индивидуальной медали, а в эстафету его не поставят - перестрахуются лишний раз. ИМХО
17:24 25 января
PallMall
Старых и Логинов свои медали возьмут на ЧМ, если их допустят.
17:16 25 января
RoyalHunter
кубань чемпион, не радуйся раньше времени. Боюсь, что на ЧМ мы в очередной раз антирекорды бить будем, особенно в женской сборной
17:14 25 января
кубань чемпион
Девчонки, умницы!!!! Пять из Девяти. Парни Пять из Шести!!!! Нам этого навряд ли простят. Мухлярен, за булавками. Шлюхазерген... О, уже ляпнул))) Все куплено Россией))))))) Дожил наконец то. Горжусь!
17:11 25 января
Andvaraforce
Я прямо физически ощущаю тот батхерт, который стоит в Польше. Ох не повезло им с этим чемпионатом. Дальше будет больше.
17:10 25 января
shpasic
а Слепцова и Старых - ведущие?
17:06 25 января
RoyalHunter
механик39// На ЧЕ ведущие никогда и не ездили. Максимум - из расширенного списка сборной. Таковые и сейчас есть
17:04 25 января
механик39
Я так понял ,что ведущие западные спортсменки не приехали на чемпионат Европы .
17:02 25 января
RoyalHunter
молодцы против овцы
16:54 25 января