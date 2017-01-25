Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Слепцова - вторая

Россиянка Ирина Старых одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Душниках. Серебро завоевала ее соотечественница Светлана Слепцова, тройку призеров замкнула представительница Украины Анастасия Меркушина.

Душники-Здруй (Польша)

Открытый чемпионат Европы

Женщины

Индивидуальная гонка

15 км

1. СТАРЫХ (Россия) - 44.24,7 (0 промахов)

2. СЛЕПЦОВА (Россия) - отставание 1.03,8 (1)

3. А. Меркушина (Украина) - 1.05,0 (1)

4. Хегберг (Швеция) - 1.37,9 (0)

5. МИРОНОВА (Россия) - 1.41,5 (2)

6. К. Хорхлер (Германия) - 1.41,8 (0)...

8. ЯКУШОВА (Россия) - 3.20,3 (2)

9. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) - 3.29,9 (3)...

19. НИКУЛИНА (Россия) - 5.16,8 (3)

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