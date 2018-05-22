Старшие тренеры сборной России будут утверждены до конца недели

Новый президент СБР Владимир Драчев сообщил, что старшие тренеры мужской и женской сборных России по биатлону будут утверждены до конца текущей недели. Драчев возглавил СБР в понедельник, победив на выборах. Ранее сообщалось, что главным тренером национальной команды станет Анатолий Хованцев, который также будет работать с мужской сборной. Валерию Польховскому было доверено руководить женской командой.

- Выбора еще не было, речь пока шла только о предложениях. Окончательный выбор был сделан только по кандидатуре Хованцева, который в качестве главного тренера будет подбирать коллектив на мужское и женское направление. Были озвучены несколько кандидатур, по которым шла дискуссия, но решения не было, оно будет принято в конце этой недели, - цитирует ТАСС Драчева. - Польховский был только одним из кандидатов. Также в их числе были Леонид Гурьев, Андрей Гербулов и другие.