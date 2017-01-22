00:26 22 января | БИАТЛОН

Следующее заседание исполкома IBU по делу "российского допинга" пройдет 9 февраля

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Следующее заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) состоится 9 февраля, сообщает пресс-служба организации. Сегодня в Антерсельве состоялось внеочередное заседание исполкома организации, второе за месяц по вопросу российского допинга, поднятого в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По его итогам IBU закрыл дела в отношении 22 российских спортсменов, семь дел остаются в расследовании.

"Следующее заседание исполкома IBU состоится 9 февраля, чтобы принять дальнейшие решения перед стартом чемпионата мира. Также будет обсуждена возможность проведения внеочередного заседания исполкома организации", – говорится в сообщении.

IBU закрыл дела 22 россиян, 7 остаются под подозрением

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