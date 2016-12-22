23:22 22 декабря | БИАТЛОН

Симон Фуркад возмущен санкциями в отношении России

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Француз Симон Фуркад остался разочарован санкциями IBU в отношении России. По итогам исполкома организации были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, открыто расследование в отношении остальных 29 россиян, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.

– Наказали болельщиков вместо реальных нарушителей… Тоже мне санкции... Хочу ли я, чтобы дисквалифицировали всю сборную России? Я хочу, чтобы были наказаны те, кто причастен к допингу, – написал Фуркад в твиттере. – Если доказательств нет, то нужно продолжать, как и прежде. Если же есть, то должны быть настоящие санкции. Иначе не нужно было создавать в последние недели столько шума на пустом месте.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vlаdimir

По факту он прав. Если есть доказательства - наказывайте тех кто виновен, а лишать болельщиков зрелища - НЕ за что!

00:04

romy4_84

возмущен что мало наказали

23:53 22 декабря

Don Miguel

Как всегда у СЭ. В заголовке "возмущен", в тексте этого слова нет и близко.

23:39 22 декабря

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