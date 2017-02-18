Шипулин поблагодарил болельщиков за поддержку

Россиянин Антон Шипулин в экспресс-комментарии на пьедестале почета после победы в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене поблагодарил российских болельщиков за поддержку. Напомним, Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин в общей сложности использовали три дополнительных патрона и пришли к финишу первыми, обойдя французов на 5,8 секунды.
"Дорогие россияне! Спасибо за поддержку, она очень много значит. Сегодня мы одержали эту победу благодаря вам! Спасибо!" – сказал Шипулин.
Buliit
Молодцы !!! Ждём побед ! Ура !
18:33
maximalist
9 лет прожиты не зря. Женщинам необходимо помочь с главой.
18:30
rusfed 2.0
Та латно, не стОит! Нам твоя победа нужнее была, чем тебе! ))
18:29