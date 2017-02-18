18:23 | БИАТЛОН

Шипулин поблагодарил болельщиков за поддержку

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Россиянин Антон Шипулин в экспресс-комментарии на пьедестале почета после победы в эстафетной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене поблагодарил российских болельщиков за поддержку. Напомним, Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин в общей сложности использовали три дополнительных патрона и пришли к финишу первыми, обойдя французов на 5,8 секунды.

"Дорогие россияне! Спасибо за поддержку, она очень много значит. Сегодня мы одержали эту победу благодаря вам! Спасибо!" – сказал Шипулин.

Трансляция гонки

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Buliit

Молодцы !!! Ждём побед ! Ура !

18:33

maximalist

9 лет прожиты не зря. Женщинам необходимо помочь с главой.

18:30

rusfed 2.0

Та латно, не стОит! Нам твоя победа нужнее была, чем тебе! ))

18:29

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