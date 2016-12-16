Сергей Чепиков: "Шипулин, Бабиков и Цветков идут по "чистой" программе"

Олимпийский чемпион Калгари-1988 и Лиллехаммера-1994, двукратный чемпион мира, а ныне депутат Государственной думы Сергей Чепиков в интервью "СЭ" высказал мнение, что рано или поздно в большом спорте уйдут от использования допинга. Вчера президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что организация получила от ВАДА список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. По словам Бессеберга, в нем фигурирует 31 спортсмен.

– Антон Шипулин обронил: "Мне переживать не за что. Никогда не нарушал антидопинговых правил…"

– Появилась информация, что в списке ВАДА его нет. Я сам с Шипулиным общался, уверен в нем на сто процентов. Как и в Антоне Бабикове, Максиме Цветкове, других молодых ребятах. Они идут по "чистой" программе. Между прочим, ученые уже доказали, что без допинга результаты становятся лучше.

– Неужели?

– Да! Если не засорять организм всякими препаратами, клетки быстрее восстанавливаются, выше КПД. Мне кажется, в большом спорте рано или поздно от допинга отойдут. Начнут принимать природные адаптогены – лимонник, красный корень… Я, например, их использовал во время подготовки к сезону. Сомнительные таблетки или что-то запрещенное никогда не употреблял.

– Думаете, и "астматиков" скоро не будет?

– С ними давно пора покончить! А то до смешного доходит. Половина сборной Норвегии – "астматики"! К сожалению, не хватает нам влияния на ВАДА, чтоб бороться с подобными лазейками. В этой организации России нужны серьезные представители. Все же понимают – проблема допинга есть и у нас, и за рубежом. Но сейчас мы прилагаем максимум усилий, чтоб ее искоренить. Выполняем рекомендации Международного олимпийского комитета, ужесточаем антидопинговое законодательство. (Александр КРУЖКОВ)

Русский биатлон повис на волоске //

31 российский биатлонист - под подозрением. Что нужно знать //

Фуркад или Бьорндален? Кто "за", а кто "против" России //

Сергей Чепиков: "Уверен, что Шипулин, Бабиков и Цветков – "чистые"