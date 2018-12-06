Сергей Чепиков: "Латыпову не поднесли лыжи, Малышко не проверил обойму. Это недопустимые просчеты"

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Сергей Чепиков отметил, что нет паники для беспокойства после первых результатов россиян в Кубке мира. В индивидуальных гонках лучшими среди россиян стали Ирина Старых и Дмитрий Малышко (оба - 12-е место).

- Если говорить о мужской гонке, то, в принципе, ребята - подготовлены, - приводит ТАСС слова Чепикова. - Общее функциональное состояние хорошее, проигрыш лидерам - в районе 30 секунд, поэтому нет поводов для паники и беспокойства, да и результаты для индивидуальной гонки довольно плотные. Единственное - хотелось бы видеть более точную стрельбу. Будем надеяться, что дальше будут более удачные гонки. Видно, что ребята находятся в числе лидеров по функциональному состоянию, приятно, что команда ровная.

Также Чепиков прокмментировал ситуацию с Эдуардом Латыповым, которому вовремя не подготовили лыжи. Из-за этого россиянин финишировал на 99-м месте.

- Для такого уровня соревнований - это недопустимые просчеты, но в команде идет притирка, пока нет должной синхронизации, - заявил Чепиков. - Вот и Дима Малышко не проверил обоймы - одна оказалась без патронов, что отняло время, которого могло бы хватить, чтобы подняться мест на шесть. Возможно, сказывается волнение на первом этапе.