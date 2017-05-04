СБР откроет сезон-2017/18 всероссийских соревнований 28 ноября в Тюмени

Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал проект календаря соревнований на сезон-2017/18. Сезон стартует с первого этапа Кубка России, который пройдет с 28 ноября по 4 декабря в Тюмени. Второй этап Кубка пройдет 7-13 декабря в Чайковском у женщин и в Уфе у мужчин, третий этап Кубка (отбор на чемпионат Европы) – 20 – 26 декабря в Ижевске у женщин и 19 – 25 декабря в Чайковском у мужчин. Четвертый этап Кубка пройдет 3 – 9 января в Ижевске.

Пятый этап Кубка страны состоится 7 – 13 февраля в Увате. Соревнования в рамках шестого этапа Кубка и в рамках чемпионата страны пройдут 15 – 22 февраля в Тюмени, а седьмой этап – 1 – 8 марта в Новосибирске. Завершится сезон чемпионатом России, который намечен на 28 марта – 5 апреля в Ханты-Мансийске.