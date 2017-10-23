17:46 | Биатлон

СБР не комментирует дела российских биатлонистов до окончания расследования МОК и IBU


Президент СБР Александр Кравцов отметил, что его организация воздержится от комментариев по делам российских спортсменов до окончания расследований Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза биатлонистов (IBU). Ранее IBU сообщил, что вердикт по делу отстраненной россиянки Екатерины Глазыриной будет вынесен до конца ноября, когда начнется новый зимний сезон.

– Считаю необходимым воздержаться от комментариев до тех пор, пока все вопросы находятся на рассмотрении компетентных органов, – цитирует ТАСС Кравцова.

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http://tass.ru/sport/4670023

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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