СБР не комментирует дела российских биатлонистов до окончания расследования МОК и IBU

Президент СБР Александр Кравцов отметил, что его организация воздержится от комментариев по делам российских спортсменов до окончания расследований Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза биатлонистов (IBU). Ранее IBU сообщил, что вердикт по делу отстраненной россиянки Екатерины Глазыриной будет вынесен до конца ноября, когда начнется новый зимний сезон.

– Считаю необходимым воздержаться от комментариев до тех пор, пока все вопросы находятся на рассмотрении компетентных органов, – цитирует ТАСС Кравцова.