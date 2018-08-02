СБР: "Мы не настаиваем на дисквалификации биатлонисток, перешедших в сборную Украины"

Пресс-атташе Союза биатлонистов России Константин Бойцов опроверг информацию о том, что СБР требует дисквалифицировать россиянок Екатерину Бех, Анастасию Рассказову и Оксану Москаленко за их решение начать выступление за национальную команду Украины.

– В этой информации о дисквалификации нет ни капли правды. И вообще Союз биатлонистов России пока не получал никаких писем по поводу этих биатлонисток, чтобы что-то требовать. В биатлоне существуют юридические правила. И они таковы, что сначала должен поступить запрос от Международного союза биатлонистов, а потом СБР уже будет принимать решение. Так что пока тут вообще нет темы для обсуждения. (Андрей СИЗЯКИН)