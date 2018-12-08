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"Просто молодцы наши девоньки!" Губерниев - о женской сборной по биатлону

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с российской биатлонисткой Евгенией Павловой. 25-летняя спортсменка стала восьмой в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке.

- Просто молодцы наши девоньки! Есть команда, боремся! - так подписал это фото Губерниев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просто молодцы наши девоньки !!!! Есть команда , боремся !!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #евгенияпавлова #борьба #молодцы #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) 8 Дек 2018 в 6:44 PST

Ирина Старых стала двенадцатой, Маргарита Васильева - тринадцатой, Валерия Васнецова - двадцать первой, Екатерина Юрлова-Перхт - сорок восьмой, Ульяна Кайшева - семидесятой. 

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