"Просто молодцы наши девоньки!" Губерниев - о женской сборной по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с российской биатлонисткой Евгенией Павловой. 25-летняя спортсменка стала восьмой в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке.

- Просто молодцы наши девоньки! Есть команда, боремся! - так подписал это фото Губерниев.

Ирина Старых стала двенадцатой, Маргарита Васильева - тринадцатой, Валерия Васнецова - двадцать первой, Екатерина Юрлова-Перхт - сорок восьмой, Ульяна Кайшева - семидесятой.

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