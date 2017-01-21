Пихлер предложил созвать экстраординарный конгресс IBU по допинговому вопросу

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на специальной пресс-конференции в Антерсельве после заседания исполкома по обозначенной в докладе независимого следователя ВАДА Ричарда Макларена проблеме российского допинга отметил, что организация может созвать экстраординарный конгресс, передает спецкор "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ. С таким предложением выступил бывший главный тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер.

– Нам нужно внести некоторые изменения в правила, которые касаются не только допинга. Любые изменения в правилах может утвердить только конгресс, – сказал Бессеберг. – Мы собрались в связи с большой проблемой под названием русский спорт, антидопинговая ситуация в России и, естественно, это затрагивает биатлон.

Как вы знаете, ВАДА попросило нас прояснить биатлонные случаи, упомянутые в докладе Макларена. Было высказано предложение собрать экстраординарный конгресс. В феврале будет принято решение, будет ли он. Это зависит от результатов расследования.