Отец Отченаша и муж Виролайнен будут работать в сборной Украины

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил о приглашении в женскую сборную страны новых сервисменов. Среди них – отец словака Мартина Отченаша и муж россиянки Дарья Виролайнен.
– Виталий Руденчик покинул команду, – приводит Xsport слова Брынзака. – Теперь у нас будет работать сервисмен со Словакии Душан Отченаш. Он долгое время работал со сборной Словакии. Кроме этого, в команду пришли российские сервисмены Роман Виролайнен и Дмитрий Медведев. Также продолжит работать украинский специалист Сергей Михайленко.
Если в национальной команде будет только Прокунин и Лесников, то, возможно, будем еще искать тренера по стрельбе. Если останутся Махлаев и Шамрай, то такой необходимости нету. Они опытные специалисты и смогут помочь девушкам со стрельбой. Все будет известно после первого сбора в Чернигове.
Дополнительная информация
http://xsport.ua/biathlon_s/news/opytnaya-ukrainskaya-lyzhnitsa-shevchenko-v-novom-sezone-mozhet-nachat-rabotat-s-biatlonistkami_795187/