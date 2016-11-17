17:37 | БИАТЛОН

Ольга Зайцева: "Лапшина нельзя отпускать выступать за другую сборную"

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отметила, что спортсменов уровня Тимофея Лапшина нельзя отпускать выступать за другие национальные сборные. Сегодня появилась информация, что Лапшин и Екатерина Аввакумова заинтересованы в получении корейского гражданства.

- В Корее сейчас готовятся к Олимпийским играм и все делается для того, чтобы их команда выступила удачно, для них приглашение биатлонистов и их натурализация - отличный маркетинговый ход, - цитирует ТАСС Зайцеву. - Для нашей же сборной это скорее негативный момент, хороших спортсменов нельзя отпускать выступать за другие национальные сборные. Но если биатлонист сидит в запасе или не проходит в сборную, то для него это своеобразная возможность развиваться.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3792926

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КОММЕНТАРИИ (2)
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zoolord

Я думаю парня надо отпускать. Если в Корее он все гонки бегать будет, и развиваться начнет, то у нас его не выпустят.

18:59

EnVAnjS

Они же тоже хотят выступить на олимпиаде, не только же Виролайнен

17:46

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