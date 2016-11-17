Ольга Зайцева: "Лапшина нельзя отпускать выступать за другую сборную"

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева отметила, что спортсменов уровня Тимофея Лапшина нельзя отпускать выступать за другие национальные сборные. Сегодня появилась информация, что Лапшин и Екатерина Аввакумова заинтересованы в получении корейского гражданства.

- В Корее сейчас готовятся к Олимпийским играм и все делается для того, чтобы их команда выступила удачно, для них приглашение биатлонистов и их натурализация - отличный маркетинговый ход, - цитирует ТАСС Зайцеву. - Для нашей же сборной это скорее негативный момент, хороших спортсменов нельзя отпускать выступать за другие национальные сборные. Но если биатлонист сидит в запасе или не проходит в сборную, то для него это своеобразная возможность развиваться.