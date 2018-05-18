Ольга Зайцева: "Если Драчев предложит мне работу, приму предложение"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева отметила, что хотела бы получить работу в Союзе биатлонистов России (СБР). Сегодня выборы главы организации выиграл Владимир Драчев.

- И с Драчевым, и с Майгуровым мы разговаривали некоторое время назад, они оба в курсе, что я хотела бы работать в биатлоне, - приводит "Р-Спорт" слова Зайцевой. - Если Драчев готов предложить мне работу, я приму это предложение.

Возможно, моя работа на первых порах будет носить какой-то консультативный характер, мне кажется, в этом плане я могла бы помочь молодежной команде. В мое время существовала практика приглашения в команду известных спортсменов, общаться с ними было полезно.