18:35 | БИАТЛОН

Ольга Подчуфарова: "Провела абсолютно посредственную гонку"

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Ольга Подчуфарова после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене отметила, что минувшая гонка ей не удалась. Подчуфарова с 26-м результатом стала лучшей из россиянок.

– Если говорить обо мне, то я провела посредственную гонку, – сказала во флеш-интервью Подчуфарова. – Не могу оценить гонку как плохую, но и хорошей ее не назовешь. Рассчитывала стрелять намного качественнее, но допустила несколько ненужных промахов. Абсолютно посредственная гонка. Нужно время, чтобы все проанализировать.

Самочувствие перед эстафетой? Сравнивать индивидуалку и эстафету нельзя. Как показывает практика, в этих гонках чувствуют себя по-разному. Спринт дается легче. Если тренеры доверят – буду бороться и биться.

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