Ольга Подчуфарова: "На деревянных ногах на такой трассе делать нечего"

Ольга Подчуфарова после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге подчеркнула, что испытывала проблемы по ходу гонки, передает спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. Россиянка не допустила ни одного промаха, однако проиграла победившей финке Кайсе Мякяряйнен более двух с половиной минут.

– На финише свело ноги, и из-за этого сломалась техника, – рассказала Подчуфарова. – Вроде бы физически была готова терпеть еще, но на прямых деревянных ногах на такой трассе делать нечего. Впервые ощутила

это перед второй стрельбой, и там уже пошел проигрыш. В прошлом году на этой же трассе я уже испытывала эту проблему в одной из гонок. У меня бывает такое, может, на фоне недовосстановления. Что касается стрельбы, там стоял практически штиль. На пристрелке был ветер и снег, а в гонке уже ничего этого не было.