17:55 | БИАТЛОН

Ольга Подчуфарова: "На деревянных ногах на такой трассе делать нечего"

0
0
0
5

Ольга Подчуфарова после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге подчеркнула, что испытывала проблемы по ходу гонки, передает спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. Россиянка не допустила ни одного промаха, однако проиграла победившей финке Кайсе Мякяряйнен более двух с половиной минут.

– На финише свело ноги, и из-за этого сломалась техника, – рассказала Подчуфарова. – Вроде бы физически была готова терпеть еще, но на прямых деревянных ногах на такой трассе делать нечего. Впервые ощутила
это перед второй стрельбой, и там уже пошел проигрыш. В прошлом году на этой же трассе я уже испытывала эту проблему в одной из гонок. У меня бывает такое, может, на фоне недовосстановления. Что касается стрельбы, там стоял практически штиль. На пристрелке был ветер и снег, а в гонке уже ничего этого не было.

0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

кузя23

163 см 63 кг!!!У той же Коукаловой 170 см и 62 кг,а у Кайсы 171 см и 57 кг. Ну как тут бегать???

18:38

rilks

С такими впечатляющими нижними полушариями имеет смысл выступать на первенстве устьужинского района. Похудеть для начала не пробовала? Космонавт или подводник в полной амуниции будет немногим тяжелее смотреться на лыжне. Да и интереса к биатлону не чувствуется, словно проклятущую давно опостылевшую работу из под палки выполняет.

18:32

кузя23

Молодец Оля,понимает. Еще бы до тренеров и Кравцова эту мысль донести.

18:26

vitvk

С такими ногами надо на ЧР выступать,а не в сборную лезть...

18:19

spyhanter

Так других ног у вас сроду не было - ни техники , ни скорости. Две минуты с гаком отставание!!!!

18:07

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ