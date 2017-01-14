Ольга Подчуфарова: "На деревянных ногах на такой трассе делать нечего"

Ольга Подчуфарова после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге подчеркнула, что испытывала проблемы по ходу гонки, передает спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. Россиянка не допустила ни одного промаха, однако проиграла победившей финке Кайсе Мякяряйнен более двух с половиной минут.
– На финише свело ноги, и из-за этого сломалась техника, – рассказала Подчуфарова. – Вроде бы физически была готова терпеть еще, но на прямых деревянных ногах на такой трассе делать нечего. Впервые ощутила
это перед второй стрельбой, и там уже пошел проигрыш. В прошлом году на этой же трассе я уже испытывала эту проблему в одной из гонок. У меня бывает такое, может, на фоне недовосстановления. Что касается стрельбы, там стоял практически штиль. На пристрелке был ветер и снег, а в гонке уже ничего этого не было.
кузя23
163 см 63 кг!!!У той же Коукаловой 170 см и 62 кг,а у Кайсы 171 см и 57 кг. Ну как тут бегать???
18:38
rilks
С такими впечатляющими нижними полушариями имеет смысл выступать на первенстве устьужинского района. Похудеть для начала не пробовала? Космонавт или подводник в полной амуниции будет немногим тяжелее смотреться на лыжне. Да и интереса к биатлону не чувствуется, словно проклятущую давно опостылевшую работу из под палки выполняет.
18:32
кузя23
Молодец Оля,понимает. Еще бы до тренеров и Кравцова эту мысль донести.
18:26
vitvk
С такими ногами надо на ЧР выступать,а не в сборную лезть...
18:19
spyhanter
Так других ног у вас сроду не было - ни техники , ни скорости. Две минуты с гаком отставание!!!!
18:07