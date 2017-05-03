Оле Эйнар Бьорндален: "Норвегию стали обходить многие страны. Мы плохо тренировались"

Восьмикратный олимпийский чемпион Оле Эйнар Бьорндален подчеркнул, что ему далось тяжело возвращение к тренировкам после отпуска. Также он посетовал, что норвежские биатлонисты стали проигрывать многим соперникам в скорости.

- Я немного не в форме после небольшого отпуска и короткой подготовки, - цитирует tv2.no Бьорндалена. - Было трудно снова начать кататься на лыжах, но в Шушене очень хорошие условия.

Нас стали обходить в скорости многие страны. Это не очень хорошо.

- Почему это происходит?

- Все просто. Мы плохо тренировались.

Также Бьорндален выразил мнение, что француз Мартен Фуркад может конкурировать с лыжником Мартином Йонсрудом Сундбю по скорости.

- Если бы Сундбю бежал 10 км с винтовкой и останавливался на 30 секунд пострелять, Фуркад мог бы с ним посоперничать, - подчеркнул биатлонист.